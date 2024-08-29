・ＮＹダウ４１０９１．４２（－１５９．０８） 高値４１３５１．１１ 安値４０８４２．２９ ・Ｓ＆Ｐ５００５５９２．１８（－３３．６２） ・ナスダック総合指数１７５５６．０２７（－１９８．７９３） 出所：MINKABU PRESS