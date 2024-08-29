「ドジャース−オリオールズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平選手が愛犬・デコピンと一緒に球場入りした。笑みを浮かべ、たわむれながらロッカーへ向かう大谷の表情を球団が公開した。リードにつながれ、ロッカーへの道を一緒に歩くデコピン。大谷に抱っこされると目を細めた。この日は大谷＆デコピンのボブルヘッド人形が先着４万人の来場者にプレゼントされる。中には金に装飾される特別版も用意されており