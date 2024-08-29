Andrea ShalalNandita Bose[ハインズビル（米ジョージア州） ２８日 ロイター] - 米民主党の大統領候補ハリス副大統領と副大統領候補ウォルズ・ミネソタ州知事は２８日、激戦地ジョージア州で選挙活動を開始した。若年有権者の取り込みを目指す。同州では２０２０年の前回選挙で民主党が僅差で勝利している。両氏はリバティー郡の高校を訪問。ハリス氏は「この国は皆さんにかかっている。あなた方の世代こそが、私たちを次の