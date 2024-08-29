江戸時代には、驚くことに夫のために切腹した女性がいました。その人物は浅野吉長の妻である節姫です。果たして、節姫が切腹を覚悟した理由は一体何だったのでしょうか。今回は吉長と節姫を紹介しつつ、節姫が切腹するに至った理由とその後を合わせてご紹介します。尾張徳川家の血を引く浅野吉長吉長の義父・徳川光友/Wikipediaより天和元年（1681）、安芸国広島藩4代藩主・浅野綱長の長男として吉長は誕生します。母は尾張藩主の