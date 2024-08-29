[北京 ２８日 ロイター] - 中国の電気自動車（ＥＶ）大手ＢＹＤ（比亜迪）が発表した第２・四半期決算は、純利益が９１億元（１３億ドル）と前年比３２．８％増加し、２０２３年末以来の高い伸びとなった。売上高は２５．９％増の１７６２億元だった。主力モデルの積極的な値下げによる価格競争激化でも純利益が増加した。自動車および関連製品の販売は総売上高の７５．８％を占めた。ロイターが同社資料に基づき算出したとこ