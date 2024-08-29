町田MF白崎凌兵、清水から移籍の舞台裏FC町田ゼルビアはJ1初昇格、初優勝の快挙を果たすべく、今夏に積極補強を敢行。31歳のMF白崎凌兵はその1人として、J2清水エスパルスから加わった。プロ13年目のシーズン、苦悩の日々を送ってきた中で舞い込んだ突然のオファー。愛着あるクラブを去る――。悩みに悩んだ末に「迷いはない」とJ1再挑戦を決心した舞台裏に迫る。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・橋本 啓）◇◇