釜山（プサン）の海水浴場である男性が旭日旗を持って歩き回り苦情が寄せられた。２８日、釜山市水営区（スヨング）と南部警察署などによると、同日午前１０時１５分ごろ、水営区広安里（クァンアンリ）海水浴場にＡさん（７０代）が日本軍国主義の象徴である旭日旗を持って車椅子に乗って歩き回っているという苦情が寄せられた。Ａ氏は、角材に取り付けた旭日旗を電動車椅子に差し込んで海辺の道路に沿って１０分以上歩き回った。