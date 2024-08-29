All About ニュース編集部が実施した「30代男性俳優に関するアンケート」から、本記事では「恋に落ちたことがある30代男性俳優」ランキングを紹介します。2位「山下智久」、1位は？（サムネイル画像出典：山下智久さん公式Instagramより） All About

恋に落ちたことがある30代俳優 山下智久を抑え佐藤健が1位に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • All Aboutが、恋に落ちたことがある30代男性俳優ランキングを紹介している
  • 1位は映画「るろうに剣心」で激しいアクションシーンもこなした「佐藤健
  • 2位は2000年代のテレビドラマ界をけん引した存在の「山下智久」だった
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