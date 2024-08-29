お金を増やすためにはどうすればいいのか。投資生活を45年以上続ける現役投資家の石井勝利さんは「新NISA本や投資本を読むだけでは、財テクはできない。相場で勝つためには経験値が必要だ」という――。※本稿は、石井勝利『85歳、現役・投資家のお金の哲学』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／bee32※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bee32■お金はもともと「交換物」だった人とお金と