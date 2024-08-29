自民党総裁選に向けて、候補者として10人以上の名前が挙がるなど、混戦の様相が強まっている。どんなポイントに注目すればいいのか。立教大学ビジネススクールの田中道昭教授は「政治マーケティングの視点から分析すると、『刷新感』×『安定感』が勝敗を分ける重要なポイントとなってくるだろう」という――。写真＝iStock.com／oasis2me※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／oasis2me■10人以上の名前が挙がる「異例の総裁