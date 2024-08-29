気象台は、午前8時21分に、洪水警報を八代市、水俣市、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、球磨村、あさぎり町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】熊本県・八代市、水俣市、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町などに発表熊本県では土砂災害や暴風に、熊本、天草・芦北、球磨地方では河川の増水に、熊本、天草・芦北地方では高波に、熊本地方では高潮に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】