非常に強い台風10号は29日午前8時ごろ、鹿児島県薩摩川内市付近に上陸しました。鹿児島県に台風が上陸するのは2022年の台風14号以来、2年ぶりです。台風はこの後もあまり勢力を落とさず、九州を通過する見通しです。台風の動きが遅いため、大雨や暴風が長い時間続く予想で最大限の警戒が必要です。