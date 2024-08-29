非常に強い台風10号の情報です。29日にも九州に上陸する見通しです。佐賀県には29日夜遅く、福岡県には30日未明に最も接近する見通しです。平均風速15メートル以上の強風域にすっぽり包まれています。ジョギング程度のスピードで進んでいます。影響は長引きそうです。※台風10号の中心は、29日午前8時ごろ、鹿児島県薩摩川内市付近に上陸しました。福岡と佐賀は、29日昼ごろから30日夜はじめごろにかけて、暴風域に入