気象庁によりますと、午前8時ごろ、台風10号が鹿児島県薩摩川内市付近に上陸したということです。この台風の影響で、鹿児島県に暴風・波浪・高潮の特別警報が発表されているほか、九州南部を中心にすでに記録的な大雨となっているところがあり、気象庁が最大級の警戒を呼びかけています。気象庁が発表した情報によりますと、非常に強い台風10号は、薩摩川内市付近を1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます。大分県の佐伯市蒲