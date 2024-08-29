埼玉県和光市は28日、市内の介護施設で暮らし、昨年10月に老衰のため亡くなった小林繁雄さん（享年96）が、遺産の全額約1億2179万円を遺言で市に寄付したと発表した。小林さんは2016年にも1000万円を同市に寄付していた。「死んでまで一緒にいたくない」義母と同じお墓に入らない理由市は、今回の約1億2000万円を9月定例市議会に提出する補正予算案で、寄付金積み立て用の「和光市まちづくり基金」に繰り入れ、小林さんの遺