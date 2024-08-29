20人の推薦人を確保し、9月6日の自民党総裁選の出馬表明に向けた準備を進めている小泉進次郎元環境相。世論調査の「次の総理」ランキングでは石破茂元幹事長と1位を争い、一気に本命候補に急浮上してきたが、この動きに動揺しているのが、野党第一党の立憲民主党や、政権を支えることになる霞が関だ。ただ、早くも「小泉政権が誕生しても、すぐに終わるはず」との観測も……。 【画像】水鉄砲を構える、進次郎氏の総裁選でのライ