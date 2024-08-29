俳優・伊藤沙莉が主演を務める、連続テレビ小説『虎に翼』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第110話が、30日に放送される。【写真】よねが大爆笑轟もつられて… 仲良しオフショットを公開第110作目の連続テレビ小説となる本作は、日本初の女性弁護士で後に裁判官となった女性を俳優・伊藤沙莉が演じ、彼女とその仲間たちが困難な時代に道なき道を切り