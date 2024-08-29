日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） ホンダ1569（-3-0.19%） オリックス3549（-15-0.42%） クボタ2041（-17.5-0.85%） みずほＦＧ3022（+6+0.20%） 野村ＨＤ827（-9.7-1.17%） トヨタ自動車2714（-32.5-1.18%） （注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出