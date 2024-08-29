東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値144.59高値145.04安値143.69 146.54ハイブレイク 145.79抵抗2 145.19抵抗1 144.44ピボット 143.84支持1 143.09支持2 142.49ローブレイク ユーロドル 終値1.1120高値1.1186安値1.1105 1.1250ハイブレイク 1.1218抵抗2 1.1169抵抗1 1.1137ピボット 1.1088支持1 1.1056支持2 1.1007ロ&#12