ニッポン放送「ランジャタイ国崎和也の伝説のひとりぼっち集団」の番組公式X（旧ツイッター）が29日までに更新。9月3日から（火）から隔週配信されると発表した。公式Xは「【お知らせ】リニューアルした『ランジャタイ国崎和也の伝説のひとりぼっち集団』は9／3(火)より隔週配信でお届けします」と発表。さらに「番組はリニューアル前と変わらず各種ポッドキャストプラットフォーム、ニッポン放送PODCAST STATIONなどでお聴きいた