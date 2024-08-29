○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：３０日・２年物利付国債の入札 １０：３０豪・民間設備投資 １４：００日・消費者態度指数 １８：００ユーロ・消費者信頼感 １８：００ユーロ・経済信頼感 ２１：００独・消費者物価指数（速報値） ２１：３０米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値） ２１：３０米・卸売在庫 ２１：３０米・新規失業保険申