ゲオモバイルアキバ店に陳列されたiPhone。ハイエンド品は外国人観光客らに人気がある（記者撮影）今年の9月も「新型iPhone」がお披露目されそうだ。新機種は生成AIの搭載などがうわさされ、ユーザーや市場関係者から期待を集めている。ただ懸念されるのは、さらなる価格上昇である。2019年発売の「iPhone11」は約7万5000円（64GB）だったが、2023年発売の「15」は約12万5000円（128GB）。こうした高額化の影響を一因に近年、スマ