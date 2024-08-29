夏も終わり。夏バテをこじらせている人にぜひやってほしい簡単エクササイズを紹介（写真：プラナ／PIXTA）テレビや雑誌などのメディアで健康情報を発信するトレーナーの坂詰真二さんが、疲れない体、引き締まった体、自信がもてる体を作るメソッドを伝授する本連載。今回のテーマは「夏後半の夏バテを解消する」です。今年も全国各地で猛暑日の連続記録が更新されるなど、厳しい暑さが続きましたが、8月後半に入って、それもようや