大阪9月限ナイトセッション 日経225先物38150-220 （-0.57％） TOPIX先物2680.0-12.5 （-0.46％） シカゴ日経平均先物38140-230 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 28日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。取引終了後にエヌビディア の決算を控え、ハイテク株を中心に持ち高調整の売りが優勢となった。利下げ観測が支えとなったほか、アムジェン や