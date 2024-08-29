９人組グループ「超特急」が２８日、Ｋアリーナ横浜でスプリングツアー「ＲａｉｌｉｓＢｅａｕｔｉｆｕｌ」の最終公演を行った。グループ史上最大規模の２日間で４万人を動員。満員の８号車（ファンの愛称）に見守られながら「ジュブナイラー」など２５曲を披露した。ユーキ（２９）は「こんなステキな景色を見られたことが本当にうれしい。常に最高を更新できているのもすべてのみなさんのおかげ」と熱く語りかけた。タク