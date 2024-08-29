◎台風10号台風10号は29日午前7時現在、非常に強い勢力で九州の西の海上を北上しています。台風は30日(金)にかけて九州に上陸し、四国付近に進む見込みです。その後も遅いスピードで日本列島に沿うように進む予想で、週明けにかけて長い期間、広い範囲で影響が出そうです。◎全国の天気九州は大荒れの状態が続くでしょう。西日本と東海は広く雨で、九州や四国では線状降水帯が発生するおそれがあります。関東と東北も午後は次第に