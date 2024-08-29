児童ポルノの拡散などの犯罪を助長した疑いで逮捕された通信アプリ「テレグラム」の創設者をパリ検察庁が起訴し、出国禁止などの条件付きで釈放しました。パリ検察庁は「テレグラム」の創設者でCEOのパベル・ドゥロフ被告（39）を、「テレグラム」の運営を通じて児童ポルノの拡散や麻薬取引、詐欺、資金洗浄といった組織的な犯罪を助長した罪などで、28日に起訴しました。ドゥロフ被告は、500万ユーロ＝日本円でおよそ8億円