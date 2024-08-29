乃木坂46・与田祐希が主演を務めるテレビ東京系・連続ドラマ「量産型リコ -最後のプラモ女子の人生組み立て記-」（テレビ東京系・毎週木曜深夜24時30分）の第10話「小向家、解散！」が29日深夜に放送される。予告映像には、最終話を飾るプラモデルとして「HGUC 1 / 144 ガンダムGP03 デンドロビウム」が登場。X（旧Twitter）には、視聴者からの期待の声と共に、ついに迎える最終回を惜しむ声が寄せられている。「量産型リコ」