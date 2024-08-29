東側から見た近鉄けいはんな線の学研奈良登美ヶ丘駅。左は直通運転をする大阪メトロ中央線の車両だ（記者撮影）京阪神エリアの地下鉄や大手私鉄の路線には比較的長い駅名が多い。大阪メトロの御堂筋線に西中島南方、堺筋線・谷町線に天神橋筋六丁目、谷町線に四天王寺前夕陽ケ丘、阪急電鉄の宝塚線には雲雀丘花屋敷……と挙げ始めればキリがない。近畿日本鉄道のけいはんな線の終点、「学研奈良登美ヶ丘」もその1つだろう。終点な