大分県別府市の宗教法人「別府ムスリム協会」が同県日出町で建設を計画しているイスラム教徒の土葬墓地を巡り、２５日の町長選で計画に反対する前町議の安部徹也氏（５６）が初当選し、先行きが不透明となっている。町は建設予定地の町有地売却に向けて手続きを進めてきたが、安部氏は売却を許可しない考えを表明。改めて協会側と協議する考えを示している。協会のカーン・タヒル代表（５６）によると、イスラム教では火葬は禁