第17回夏季パラリンピック・パリ大会の開会式が28日（日本時間29日未明）、パリ市内中心部のコンコルド広場で開かれ、12日間におよぶ障害者スポーツの祭典が幕を開けました。パリ・パラリンピック開会式で入場行進する難民選手団=2024年8月28日午後9時39分、コンコルド広場、伊藤進之介撮影各国の選手たちは、シャンゼリゼ通りをコンコルド広場まで行進し、沿道から多くの観客が拍手や声援を送っていました。今大会には、史