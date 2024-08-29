気象台は、午前7時37分に、暴風警報を波佐見町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・波佐見町に発表長崎県では、暴風に警戒してください。南部、北部、五島では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長崎市□暴風警報30日朝にかけて警戒ピーク時間29日夜遅く風向北・陸上最大風速30m/s・大村湾最大風速30m/s・外海最大風速35m/s□波浪警報30日朝にかけて警戒・大村