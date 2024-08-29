石窟寺院の世界遺産では中国の洞窟寺院の数は世界1位。中国には現在、石窟寺院と磨崖仏が計6000カ所近くある。中国国家文物局の最新の情報によると、70数年に及ぶ努力が実り、敦煌莫高窟、雲崗石窟、竜門石窟など重要な石窟寺院が抱える重大なリスクはほぼ解消された。新華社が伝えた。中国には石窟寺院が2155カ所、磨崖仏が3831カ所ある。石窟寺院は主に陝西省、山西省、甘粛省の3省に分布し、磨崖仏は四川省、重慶市、チベット自