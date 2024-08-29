Deborah Mary SophiaAditya Soni[２８日 ロイター] - 人工知能（ＡＩ）サーバーを手がける米スーパー・マイクロ・コンピューターは２８日、「財務報告に関する内部統制」を評価する必要があるとして、２０２４年度（６月３０日終了）の年次報告書の提出を延期した。同社株は大商いとなり、２５％下落した。米投資調査会社ヒンデンブルグ・リサーチは前日、スーパー・マイクロで「会計操作」が行われていると主張し、同社の株