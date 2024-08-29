米株価指数先物ナスダック1%下落エヌビディア売上高見通し、一部投資家を失望させる 東京時間07:21現在 ダウ平均先物SEP 24月限41212.00（+34.00+0.08%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 24月限5578.25（-32.00-0.57%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 24月限19214.25（-201.50-1.03%） 時間外でナスダックが1.03%安。半導体大手エヌビディアの第3四半期の売上高見通しは市場予想の平均を上回ったものの最も高い予想には届か