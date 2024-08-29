＜08月28日の出来高増加率２０銘柄＞ 順位 (銘柄コード)銘柄市場[ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ] 01 (2254) ＧＸ中国ＥＶ 東証ETF [ 650.0 | 17,450.0 | 64.0 ] 02 (162A) ＡＩセレクト 東証ETN [ 9,874.0 | 502.0 | 2.0 ] 03 (2459) アウン 東証スタンダード [ 236.0 | 2,677,200.0 | 17,300.0 ] 04 (140