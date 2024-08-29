＜08月28日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：38,371.76（+83.14） 高値：38,399.91 安値：38,141.49 ■東証プライム 値上がり銘柄数：559 値下がり銘柄数：906 横ばい銘柄数：53 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,692.12（+11.32） 出所：MINKABU PRESS