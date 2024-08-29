29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比220円安の3万8150円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 42337.24円ボリンジャーバンド3σ 40572.03円ボリンジャーバンド2σ 40535.00円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 40050.00円一目均衡表・先行スパン2（雲下限） 38806.81円ボリンジャーバンド1σ 38624.93円75日移動平均 38254.00