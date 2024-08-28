「ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）」が、「ヴィヴィアン・ウエストウッド レッドレーベル（Vivienne Westwood RED LABEL）」の新店舗を日本橋三越本店新館3階に9月25日にオープンする。開店に先駆け、9月4日から10日までの期間、日本橋三越本店本館1階 ステージでポップアップストアを開催する。 【画像をもっと見る】 新店舗の売り場面積は約52平方メートル。アパレルアイテムやバッグ、革小物、ジュエリ