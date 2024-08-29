29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比12.5ポイント安の2680ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3004.27ポイントボリンジャーバンド3σ 2875.19ポイントボリンジャーバンド2σ 2847.62ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 2821.75ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲下限） 2746.10ポイントボリンジャーバンド1σ 273