気象台は、午前7時30分に、高潮警報を八代市、宇城市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を八代市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、南小国町、南阿蘇村、芦北町、相良村、五木村、苓北町に発表しました。【警報エリアを確認】【高潮警報】熊本県・八代市、宇城市に発表熊本県では、土砂災害や暴風に警戒してください。熊本地方では、河川の増水や高潮に警戒してください。熊本、天草・芦北地方では、高波に警戒