【MLB】ドジャース2-3オリオールズ（8月27日（日本時間8月28日））【映像】大谷、強引な“内角球”変態打ち8月27日（日本時間8月28日）に米・カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対ボルチモア・オリオールズの一戦で、“死球明け”の出場となったドジャース・大谷翔平の状態について、野球解説者の里崎智也氏が言及した。この試合の1回裏に迎えた大谷の第1打席。