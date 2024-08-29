Marcela Ayres[ブラジリア／サンパウロ ２８日 ロイター] - ブラジルのルラ大統領は、次期中央銀行総裁にガブリエル・ガリポロ中銀理事（金融政策担当）を指名した。１２月に任期を終えるロベルト・カンポス・ネト総裁の後任となる。アダジ財務相が２８日、明らかにした。ガリポロ氏はアダジ氏が同席した会見で「非常に光栄で重大な責任を伴う。とても喜ばしい」とコメントした。次期総裁にガリポロ氏が指名されたのは大方の予