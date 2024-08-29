福田正博フットボール原論■サッカー日本代表は、９月５日から2026年のワールドカップ出場をかけた、アジア最終予選に臨む。来年６月まで続く本予選では、パリオリンピックでプレーした選手たちがメンバーに割って入り、チームを活性化できるかが重要だ。福田正博氏にＡ代表で活躍してほしい期待の選手を挙げてもらった。【細谷真大には上田綺世と１トップを争ってほしい】Ｕ−23日本代表は、パリ五輪準々決勝でスペインに０−