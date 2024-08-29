気象台は、午前7時25分に、大雨警報（土砂災害）を姫島村に発表しました。また洪水警報を中津市、豊後高田市、日出町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】大分県・姫島村に発表大分県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。中部、北部、南部では、暴風や高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大分市□大雨警報・土砂災害30日朝にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水3