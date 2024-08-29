気象台は、午前7時24分に、大雨警報（土砂災害）を阿南市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】徳島県・阿南市に発表南部では、29日昼前から土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■阿南市□大雨警報【発表】・土砂災害29日昼前から30日朝にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水29日昼過ぎから30日朝にかけて警戒（以後も警戒必要）1時間最大雨量70mmピーク時間29日昼過ぎ