ホテルニューオータニ幕張は、「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ〜栗とぶどうのハロウィン祭〜」を9月1日から10月31日まで販売する。熊本県・愛媛県・茨城県の国産栗を使用した「プチモンブランタルト」が登場し、モンブランの食べ比べができる。また絹のようなふんわりとした食感が楽しめる「生搾りアイスモンブラン クレープ仕立て」、「マロンショートケーキ」や「マロンミルフィーユ」、「ぶどうのタルト」、「ぶどうのミ