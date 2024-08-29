【ラ・リーガ】ソシエダ 1−2 アラベス（日本時間8月28日／アノエタ）【映像】相手4人を引きつけるメッシ級ドリブル密集地帯を細かいドリブルで切り裂いた。ソシエダの日本代表MF久保建英が、ドリブルで運び相手4人を引き連れて左サイドに展開し、先制点の起点に。これにはファンも「タケうますぎて草」「メ