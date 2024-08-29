百年の孤独（ガブリエル・ガルシア・マルケス/鼓直、新潮文庫）子宝船 - きたきた捕物帖二（宮部みゆき、ＰＨＰ文芸文庫）方舟（夕木春央、講談社文庫）フェイクフィクション（誉田哲也、集英社文庫）残照の頂 - 続・山女日記（湊かなえ、幻冬舎文庫）ボタニストの殺人 〈上〉（Ｍ．Ｗ．クレイヴン/東野さやか、ハヤカワ・ミステリ文庫）母の待つ里（浅田次郎、新潮文庫）ボタニストの殺人 〈下〉（Ｍ．Ｗ．クレイヴン/東野さや