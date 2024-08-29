夏の甲子園大会を振り返る…大阪桐蔭の吹奏楽部に注目第106回全国高校野球選手権大会は、京都国際の初優勝で幕を閉じた。球児のプレーはもちろん、アルプススタンドで行われる応援も高校野球の醍醐味の一つ。吹奏楽も強豪で知られる大阪桐蔭は話題のアニメソングを演奏して注目を集めた。全国大会で何度も金賞を獲得している吹奏楽部の演奏は、その上手さに加えて、トレンドの曲を取り入れることでSNS上では出場のたびに注目さ